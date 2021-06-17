Çalışanlara aşı olma zorunluluğu

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Covid-19 salgınının başkentte "dramatik" bir noktaya geldiğini belirterek hizmet sektöründeki tüm çalışanlar için aşı zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Kentteki durumun geçen yılın seviyelerine ulaştığını belirten Sobyanin, "Şehirdeki koronavirüs durumu dramatik şekilde gelişiyor. Kentteki hastanelerde çeşitli seviyelerde olan 12 bin Covid-19 hastası tedavi görüyor" ifadesini kullandı.

Sobyanin, son 24 saatte 70'ten fazla virüs kaynaklı ölüm gerçekleştiğine dikkati çekerek, vatandaşların Covid-19'a karşı aşılanması gerektiğini vurguladı.

Moskova'da 1 milyon 800 binden fazla kişinin aşılandığı bilgisini paylaşan Sobyanin, şehirdeki hizmet sektöründe çalışanların aşılanması yönünde karar alındığını ve 1 Temmuz'da bu sürecin izlenmesine dair bilgi sisteminin oluşturulacağını bildirdi.

Halkın yüzde 60'ından fazlası aşı yaptırmak istemiyor

Rusya'da bir ilk olan aşı zorunluluğu kararı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları ile ters düştü. Putin'in halktan aşı olmaları gerektiğini belirterek, aşı zorunluğuna karşı olduğunu ifade etmişti.

Nisan ayında bağımsız Levada enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre, Rusların yüzde 60'ından fazlası, birkaç haftadır düşmeyen kontaminasyon rakamlarına rağmen aşı olmayı düşünmediğini belirtmişti.

Kaynak: Euronews