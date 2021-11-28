Caparov: Bölgede barış ve istikrar olmadan başarılı ekonomik iş birliği imkansız

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Karakum Otel'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'nde konuştu.

Caparov, EİT'te reformların gerekliliğine, dünyanın sorunu haline gelen iklim değişikliğine, Kırgızistan'ın 2050'ye kadar karbon nötrlüğüne ulaşma hedefine ve yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sonrasında "yeşil ekonomiyi" canlandırmasına yardımcı olacak gayretlere dikkati çekti.

Tek bir ulaşım ağı, telekomünikasyon ve bölgesel altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Caparov, "Kırgızistan, diğer ülkelerle Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarının geliştirilmesinde aktif rol alıyor. Bu, Orta Asya ülkelerinin Türkmenistan ve İran üzerinden Basra Körfezi'ne çıkmasını sağlayacak." diye konuştu.

Kırgızistan'ın, EİT bölgesinde ulaşım ve haberleşmenin geliştirilmesine yönelik EİT Eylem Planı'nda yer alan Özbekistan-Kırgızistan-Çin demir yolu projesinin tanıtımına büyük önem verdiğini vurgulayan Caparov, ülkesinin Shahid Rajaee Limanı üzerinden "Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran" güzergahındaki ulaşım koridorunun transit potansiyelini artırmak için aktif olarak çalıştığını söyledi.

Caparov, teşkilata üye ülkelerin ekonomik kalkınması için büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "EİT üye devletlerinin ekonomik kalkınma seviyeleri arasındaki farkı azaltmak için, nihayetinde bizleri memnuniyet edecek ve ortak bir sonuç verecek ortak adımların atılması gereklidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov, EİT çerçevesinde hidroelektrik alanında kamu-özel ortaklığı temelinde karşılıklı yarar sağlayan yatırım iş birliğinin kurulmasını önererek, bu alanda iş birliği çağrısı yaptı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin önemine değinen Caparov, bölgedeki ülkelerin hidroelektrik potansiyelini gerçekleştirmesinin yüksek gerilimli elektrik hattı projesi CASA-1000 dahil, verimli ve enerji tasarruflu teknolojilerin kullanılması yoluyla olabileceğini dile getirdi.

Caparov, EİT'te reformların aynı zamanda Teşkilatın Sekreterliği'nin etkinliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik olması gerektiğini kaydetti.

Bölgesel güvenlik konusuna dikkati çeken Caparov, "Bölgede barış ve istikrar olmadan başarılı ekonomik iş birliği imkansız. EİT ülkeleri üzerinde doğrudan etkisi olan Afganistan'ın kışa girerken sosyo-ekonomik durumu ciddi endişe verici. Kırgızistan, Kabil'e insani yardımın yanı sıra Küçük ve Büyük Pamir sakinlerine kamyonlarla insani yardım ulaştırdı. Ayrıca Kırgızistan'da eğitim gören Afgan vatandaşlarına öğrenci vizesini verdi. Afganistan'da iç savaşa izin vermemek için tüm imkanların kullanılması önemli." diye konuştu.

Caparov, EİT Aşkabat Deklarasyonu'nun tüm üyelerinin çıkarlarına cevap verdiğini sözlerine ekledi.