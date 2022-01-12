Çarpıcı rapor: En büyük küresel risklerin başında geliyor

Dünya Ekonomik Forumu "2022 Küresel Risk Raporu"nu yayımladı. Son dönemde iklim değişikliği, salgın gibi risk maddelerinin yanında siber tehditlerin de yer almaya başlaması dikkati çekti.

Salgın ile birlikte dünya genelinde dijital unsurların daha fazla kullanılmaya başlaması siber tehditlerin arttığı belirtilen rapora göre siber saldırılar, artık agresif ve yaygın hale geldi.

Raporda, kötü amaçlı yazılım ve fidye saldırılarındaki artışa da dikkat çekildi.

Siber tehditler kısa ve orta vadede dünya için risk oluşturabilecek unsurlar arasında gösterildi.

Siber saldırıların 2021'deki etkisi 6 trilyon dolar

Yapılan araştırmalar şirketlerin yüzde 85’inden fazlasının her yıl en az 1 kez siber saldırıya maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Siber saldırıların 2021 yılında küresel ekonomiye etkisinin 6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

AB'den "siber saldırı" tatbikatı

Şirketler gibi ülkeler de siber saldırganların hedefi durumunda. Bu nedenle siber güvenlik için önemli adımlar atılmaya başlandı.

Avrupa Birliği geniş ölçekli siber saldırı tatbikatı yapmaya hazırlanıyor. Tatbikat kapsamında tedarik zincirlerine yönelik büyük bir siber saldırı yapılması senaryosu ele alınacak.

Tatbikatın 6 hafta sürmesi planlanıyor.