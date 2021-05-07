Çavuşoğlu, AB Komisyonu Üyesi Johansson'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile bir araya geldi.
Dünya 07.05.2021, 15:58
AB Komisyonu Üyesi Johansson'la Bakanlıkta yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile olumlu gündemin sürdürülmesine önem verdiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, "Göç, vize serbestisi ve terörizmle mücadele alanlarında somut adımlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.
AA
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