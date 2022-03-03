Çernigiv'deki yakıt depoları Rusya tarafından vuruldu

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Çernigiv'deki yakıt depolarının Rus ordusunca vurulduğu ve depolarda yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, deponun 5 bin metreküplük dizel yakıt bulunan bölümünün yandığı, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yangının neden olduğu siyah dumanın tüm şehirden görüldüğü kaydedildi.