Çernigiv'deki yakıt depoları Rusya tarafından vuruldu
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı.
Dünya 03.03.2022, 12:06
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Çernigiv'deki yakıt depolarının Rus ordusunca vurulduğu ve depolarda yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, deponun 5 bin metreküplük dizel yakıt bulunan bölümünün yandığı, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yangının neden olduğu siyah dumanın tüm şehirden görüldüğü kaydedildi.
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