Çernobil düştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya'nın Çernobil'i hedeflediğini ve 86 yılında yaşanan nükleer felaketin yeniden yaşanabileceğini açıkladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüklerini, Avrupa'nın yaptırımları noktasında anlaştıklarını belirterek bir an önce Swift adımının atılmasını beklediklerini belirtti.