Çernobil'e elektrik verildi
Ukrayna'da günlerdir elektrik alamayan Çernobil Nükleer Santrali'ne elektrik sağlandı.
Dünya 13.03.2022, 23:19
Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 Mart'ta Rus ordusunun saldırısı sonucu elektriği kesilen Çernobil Nükleer Santrali'nde Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo tarafından yürütülen tamir çalışmalarının sona erdiği belirtildi.
Çernobil Nükleer Santrali'ne yeniden elektrik sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'nın enerji sistemi, üst üste 18. gündür Rus işgalcilerin ateşi altında istikrarlı bir şekilde çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
0
açık
Günün Anketi Tümü