Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi

Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan röportajında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'le normalleşme konusunda açıklamalarda bulundu.

Tebbun, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." dedi.

Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, "Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Orda Doğu sorunu çözülür." ifadesini kullandı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020, 00:18