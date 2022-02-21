Cezayir ve Katar arasında anlaşmalar imzalandı

Katar ve Cezayir hükümetleri arasında hukuki ve siyasi alanlarında bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile başkent Doha'daki makamında bir araya geldi.

Ortak öneme sahip konuların yanı sıra ikili ilişkiler ile bunları çeşitli alanlarda güçlendirme ve geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmede, bir dizi bölgesel ve uluslararası konu ile güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede iki ülkenin hükümetleri arasında cezai konularda hukuki ve adli iş birliğine ilişkin anlaşma imzalayan taraflar, iki hükümetin dışişleri bakanlığı arasında siyasi istişarelerin ve koordinasyonun sağlanmasının yanı sıra toplumsal kalkınma ve aile alanlarında da birer mutabakat zaptı imzaladı.

Katar Emiri Al Sani, görüşme sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar'da Cezayir'deki kardeşlerimizle olan ilişkilerimizden gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun ile iki kardeş halkın özlemlerini karşılamak amacıyla ortak iş birliği seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını kaydeden Al Sani, Tebbun ile bölgenin ve Arap ulusunun karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelede ortak Arap çalışmasını geliştirmenin ve etkinleştirmenin yollarını görüştüklerini dile getirdi.