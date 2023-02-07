Charlie Hebdo'nun deprem karikatürüne tepki yağdı

Hiciv adı altında dünyaya nefret kusan Charlie Hebdo, bu kez Türkiye'deki depremi hedef aldı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremi, "Türkiye’de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok." yazısıyla verdi.

Hem Türkiye'den hem de dünyadan sosyal medya kullanıcıları, derginin Twitter paylaşımına tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, Şu anda toprak altında insanlar varken bu dram hakkında şaka yapmak açıkçası insanlık dışı. İfade özgürlüğü adı altında yaptığınız şey çok çirkin!" dedi.

Depremi ilk kez hedef almıyor

Charlie Hebdo daha önce de İtalya'daki depremi hedef almıştı.

İtalya’da 2016'da 294 kişinin yaşamına mal olan depreme ilişkin çizdiği karikatürle tepkilere hedef olmuştu.

Feliz imzası taşıyan “İtalya depremi” başlıklı karikatürde resmedilen yaralılar, İtalyan makarnalarına benzetilirken, yıkılan binaların, molozların altında kalanların yine İtalyanların ünlü yemeği, kat kat hamurdan yapılan lazanyaya benzetilmesi büyük tepkiye yol açmıştı.

O dönem Forza Italia Partisi milletvekillerinden Barbara Saltamartini de Twitter hesabından, “Charlie Hebdo’nun karikatürü, depremde kaybettiklerimize yönelik aşağılık ve incitici. Bu dergi bir hiciv değil ama bir çöp.” yorumunu yapmıştı.

Charlie Hebdo dergisi daha önce yayınladığı “Göçmenler” karikatürüyle Bodrum’da geçen yıl minik cesedi kıyıya vuran Aylan Kurdi’yi büyüdüğünde tacizci olacakmış gibi göstermesi tepki toplamıştı.

İnançları hedef alması dolayısıyla Fransız hiciv dergisini, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da eleştirmişti.

İran'dan Fransa'ya diplomatik nota

İran, Fransız dergisi Charlie Hebdo'da, ülkenin en üst dini ve siyasi otoritesi Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik "hakaret" içerikli karikatürler yayımlanması nedeniyle Fransa'ya diplomatik nota vermişti.

Fransız yayın organı, daha öncesinde de "Hazreti Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dinine yönelik saldırganlık içeren içerikler yayınladı.