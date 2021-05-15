Cihangiri de aday oldu

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasında olan seçim merkezinde kayıt yaptıran Cihangiri, gazetecilere vaatleriyle ilgili açıklama yaptı.

Seçimlerde aday olmaya niyeti olmadığını ve buna ihtiyaç kalmamasını ümit ettiğini dile getiren Cihangiri, "Aziz kardeşim (Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad) Zarif ve diğer bazı kişilerin aday olmaması nedeniyle başvuru yaptım. İran reform cephesi, reformistlerin liderleri, samimi şahsiyetleri ve siyasi aktivistlerin teşvikleriyle bu sorumluluğu üstlendim." ifadelerini kullandı.

İran'ın son yıllarda muhtelif darboğazlarla karşı karşıya kaldığını aktaran Cihangiri, "Şimdi olaylara daha geniş ve gerçekçi bakmak lazım. Ülkenin her alanda gelişmesine, yaptırımların kalkmasıyla halkın geçim şartlarının iyileşmesine, kalıcı ekonominin büyümesine, istihdama, üretime ve adil bölüşüme ihtiyacımız var. İran'ın temel sorunlarını çözmek, içeride ve dışarıda gerginliği bitirmek ve kalıcı büyümeyi sağlamak için önümüzdeki 4 yılda altın bir fırsat var." görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak demokratikleşme, eşitlik ve kalıcı gelişim noktasındaki politikaları hayata geçirmek için yeterli yetkiye sahip olamadığını belirten Cihangiri, "Adalet, özgürlük, demokrasi ve refahın sağlanması ve İran'ın hicri şemsi 15. yüzyılda kalkınması için elimden geleni yapacak ve 'halk hükümeti' kuracağım." dedi.

AA