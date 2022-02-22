Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya diplomatik çözüm çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız olarak tanımasının ardından, Ukrayna kriziyle ilgili tüm tarafları itidalli olmaya ve gerilimi artırabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı.

Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna ile ilgili acil toplantısında yaptığı çok kısa açıklamalarda, Pekin'in krize diplomatik bir çözüm için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını ve teşvik ettiğini söyledi.