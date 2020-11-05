Çin'e casusluk yapmayan Uygur Türkü İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı

Geçtiğimiz yıl medyaya konuşan ve Çin'in kendisine casusluk teklif ettiğini ortaya çıkaran Uygur Türkü İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Bir süre önce, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına dair haberlere konu olan Yusufcan Emet (Amat), İstanbul Avcılar'daki evinin önünde silahlı saldırıya hedef oldu.

Emet saldırıda yaralanırken, saldırganların kimliği belirlenemedi. Tabanca ile açılan ateşte omzundan ve kolundan yaralanan Emet, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çin, casusluk yapmasını istemişti

Geçtiğimiz yıl Al Jazeera'nın hazırladığı bir haberde, Emet dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Emet 2012 yılında Çin yönetimi annesini alıkoyduğu ve işkence yaparak tehdit ettiği için Çin adına casusluk yapmak zorunda kaldığını söylemişti.

Afganistan, Pakistan ve Türkiye'de Uygurların içerisine girerek onlara dair bilgileri Çin'e sızdırdığını söyleyen Emet, zamanla yaptığı şeyden dolayı vicdan azabı çektiğini ve bunu yapmayı bıraktığını ifade etmişti.

Emet'in tüm ailesinin cezaevlerinde tutulduğu belirtiliyordu.

Casusluğu bıraktıktan sonra hedef oldu

Uygur Türkü Emet'in, Çin adına casusluğu bırakması ve medyaya Çin'e karşı açıklamalar yapması sonrası hedefe oturtulması dikkat çekti.

Çin yönetiminin bu gibi bilgilerin yayılmasından rahatsızlık duyduğu ve bu haberleri engellemeye çalıştığı biliniyor.

İstanbul'da daha önce de İran rejim muhaliflerine ve Rusya Çeçen komutanlara suikastlar düzenlemişti.

Uygur Türkü Emet'e yönelik suikast, Çin'in bu paralelde suçlandığı ve basına yansıyan ilk saldırı olarak dikkat çekti.

Kaynak: AKİTTV.COM