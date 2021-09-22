'Çin malı cep telefonlarınızı çöpe atın'

Litvanya savunma bakanlığı, büyük bir Çinli marka tarafından yapılan cep telefonunun içerisinde yerleşik bir sansür mekanizması tespit eden rapora referans vererek vatandaşlarına Çin yapımı akıllı telefonlarını çöpe atmalarını tavsiye etti.

Litvanya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) Salı günü yaptığı açıklamada, Çinli üretici Xiaomi tarafından yapılan Mi 10T 5G telefonunun "Özgür Tibet", "Tayvan bağımsızlığı" ve "demokrasi hareketi" gibi ifadeleri algılayıp sansürleyebildiğini söyledi.

NCSC raporuna göre, Mi internet tarayıcısı gibi telefona önceden yüklenmiş uygulamalar, düzenli aralıklarla Xiaomi tarafından derlenen yasaklı kelimelerin listelerini alıyor.

NCSC, Avrupa'da satılan telefonlarda işlev devre dışı bırakılsa da, kullanıcının bilgisi olmadan etkinleştirilme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

'Çin yapımı telefonunuzdan kurtulun'

NCSC inovasyon başkanı Tatuvydas Baksys yaptığı açıklamada, "Litvanya'da satılan Xiaomi telefonlarının içerik filtreleme işlevinin devre dışı bırakıldığını ve içeriği sansürlemediğini, ancak sansürlü anahtar kelime listelerinin periyodik olarak gönderilmeye devam ettiğini gördük" dedi.

Baksys, "Cihaz, kullanıcının izni olmadan herhangi bir zamanda işlevselliği uzaktan etkinleştirmek ve indirilen içeriği sansürlemeye başlamak için teknik olarak etkinleştirilebilir" diye de ekledi.

Litvanya Ulusal Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius ise NCSC raporunu açıkladığı bir sunumda gazetecilere, tüketicilerin Çinli üreticilerden telefon satın almamaları gerektiğini söyledi.

"Tavsiyemiz, yeni Çin telefonları satın almamak ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmaktır" dedi.

Huawei uygulama mağzası da riskli

NCSC tarafından incelenen diğer telefonlar arasında Huawei P40 5G ve OnePlus 8T 5G bulunuyor.

Rapora göre, Huawei'nin yerleşik uygulama mağazası AppGallery, aramaları otomatik olarak kötü amaçlı yazılım barındırdığı bilinen üçüncü taraf uygulama mağazalarına yönlendirerek kullanıcılar için bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.

NCSC, OnePlus telefonunda herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını söyledi.

Litvanya-Çin ilişkileri gergin

Litvanya'nın Çin ile ilişkileri, Baltık devletinin Tayvan'ın başkenti Vilnius'ta "Tayvan" adını taşıyan fiili bir büyükelçilik açmasına izin vermesinin ardından son aylarda gerilmişti.

Tayvan, adayı Çin'in isyancı, ayrılıkçı bir eyaleti olarak gören Pekin'i kızdırmaktan kaçınmak için uluslararası meselelerde "Çin Taipei" adını kullanıyor.

Bu gelişme sonrası Çin, Litvanya büyükelçisini geri çağırdı ve bu ayın başlarında da Litvanya'nın Pekin büyükelçisi "istişareler için" Vilnius'a döndü.

ABD'den Litvanya'ya destek

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Çin ile olan anlaşmazlığında Litvanya'yı desteklediğini söyledi.

Kaynak: Euronews