Çin tatbikat için Rusya'ya asker gönderecek

Çin Rusya'da düzenlenecek ve Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikata katılacak.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'da düzenlenecek tatbikata asker gönderileceği açıklandı. Öte yandan tatbikatlara katılımın güncel bölgesel ve uluslararası durum ile bağlantılı olmadığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada; Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikatın devam eden iş birliği anlaşmasının bir parçası olduğu vurgulanarak, "Amaç, katılımcı ülkelerin orduları ile pratik ve dostane işbirliğini derinleştirmek, katılan taraflar arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmek ve çeşitli güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneğini güçlendirmektir." denildi.

Çin daha öncede Rusya'da düzenlenen ortak ttatbikatlara katılım göstermişti.