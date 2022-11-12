Çin ve İsrail arasında iş birliği

Çin İklim Elçisi Xie Zhenhua Tel Aviv’de yaptığı açıklamada, ülkesi ve ABD arasındaki iklim meseleleriyle ilgili müzakerelerin askıya alınmasından üç ay önce sonra yeniden başladığını duyurdu. Söz konusu müzakereler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti nedeniyle askıya alınmıştı.



Zhenhua, İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg ile görüşmesinin ardından, ABD İklim Özel Elçisi John Kerry ile şimdiye kadar iki kez görüştüğünü ve müzakereleri yeniden başlatmak, iki ülke arasında küresel kirlilik kriziyle yüzleşmek için ortak bir program hazırlamak üzere anlaştıklarını belirtti.



Şarku’l Avsat’ın AP’den aktardığına göre Çinli yetkili, hava kirliliğini sınırlamak ve azaltmak için teknolojik uzmanlık alışverişi olasılığını görüşmek üzere Tel Aviv’e gitti.



İsrailli Bakan Zandberg, “Çin hükümetinin kirliliği azaltma programını ve bu alandaki İsrail uzmanlığından yararlanmak istediğini duyduğuma sevindim” dedi. Bakana yakın bir kaynak “Çin ve ABD, dünyayı en çok kirleten iki ülke. Dolayısıyla müzakereleri yeniden başlatmaları aynı zamanda da dünyayı ve insanları her türlü kirliliğin zararlarından kurtarmaya katkıda bulunacak bir çalışma programı üzerinde anlaşmaya varmaları önemli bir gelişme” ifadelerini kullandı.



Kaynak Çinli yetkilinin, ABD’yi sert bir şekilde eleştirdiği aktardı. Kaynağa göre, yetkili ABD’nin ‘partiye dayalı hesaplarının, tüm insanlığın çıkarlarını etkileyen konuları ele almaktan üstün tuttuğunu’ belirtti. Yetkili ayrıca ülkesinin ve ABD’nin ‘İklim kriziyle mücadele için uluslararası bütçelere yapılan harcamaların en büyük yükünü üstlendiğini, ancak ABD yönetiminin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, bu tutumunun Batı’daki diğer ülkeleri de etkilediğini ve onların da yükümlülüklerini de yerine getirmediğini’ söyledi.



İsrail gazetesi Haaretz, Çinli yetkilinin ifadelerine karşı ABD’den bir yanıt aldı. Söz konusu yanıt şu ifadeleri içeriyor:



‘Çin, kömüre bağlılığı sebebiyle, atmosferi ABD, Avrupa ve Japonya’nın toplamından daha fazla kirletiyor. Çevresel değişimlerin bir sonucu olarak tüm ülkelerden daha fazla sıkıntı çekiyor ve kuzeybatı bölgelerinde, yıkıcı sel riski bulunuyor. Ancak, yine de bizimle yapılan müzakereleri askıya aldı. Kerry ve Zhenhua düzenli müzakerelere geri döndüğümüz söylenemez.”

Şarku’l Avsat