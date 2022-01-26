Çin'den ABD'nin diplomatik personelini çekmesi haberine tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Çin'in salgınla mücadele tedbirlerinin yabancı diplomatik personele yönelik davranışları düzenleyen uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu söyledi.

Çin'in COVID-19 riski bakımından dünyanın en güvenli ülkesi olduğunu savunan Sözcü Cao, "Böylesi güvenli bir yeri terk etmek ABD personelinin enfeksiyon riskini arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır" dedi.

Cao, ABD'nin konuyla ilgili tavrından ciddi kaygı ve memnuniyetsizlik duyduklarını vurguladı.

"Umarız, ABD Çin'in COVID-19 kurallarına uyar ve iş birliği yapar, Çin'in bu konudaki tavrını ve endişelerini ciddiye alır ve diplomatik personelin ayrılmasına yönelik olduğu iddia edilen talimatı aklı selim biçimde ele alır."

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği personelinden ülkeyi terk eden olup olmadığı bilinmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçiliğin operasyonel statüsünde değişiklik olmadığı bilgisi verildi.

Sıfır vaka stratejisi ve sıkılaştırılan tedbirler

Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.