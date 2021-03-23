Avustralya ve Yeni Zelanda Çin'e 'Uygur' yaptırımından memnun

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerinin insan haklarını ihlal ettiği için Çinli yetkililere yaptırım kararı alan ABD, yaptırımların, insan haklarını ihlal ve suistimal edenlere güçlü bir uyarı olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden dolayı Çinli üst düzey yetkililere yaptırım kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Blinken, "Yaptırım kararı, Sincan'daki etnik ve dini azınlık gruplara karşı işlenen ciddi insan hakları ihlallerine karşı alındı." ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, "Uluslararası toplumun artan kınamaları arasında Çin'in, Sincan'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlemeyi sürdürdüğünü" belirtti.

ABD'nin, Çin'e Sincan'da ağırlıklı olarak Müslüman olan Uygurlara ve diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik baskısını sonlandırma çağrısını yinelediğini kaydeden Blinken, hedeflenen yaptırımların kötü niyetli faillerin cesaretini kırmak için önemli bir araç olduğuna dikkati çekti.

Blinken, bu ortak yanıtın uluslararası insan haklarını ihlal ve suistimal edenlere güçlü bir uyarı gönderdiğini belirtti.

Avustralya ve Yeni Zelanda, yaptırım kararından memnun

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Nanaia Mahuta, Çinli üst düzey yetkililere yaptırım kararıyla ilgili yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ABD, Kanada, İngiltere ve AB'nin derin endişelerinin paylaşıldığı vurgulandı.

Şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin önemine işaret edilen açıklamada, Çin'e, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının Sincan'a serbest erişimine rıza göstermesine yönelik yapılan çağrı yinelendi.

Açıklamada, Sincan'da Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik şiddetli insan hakları ihlalleri olduğuna dair artan sayıda güvenilir raporlardan ciddi endişe duyulduğu yinelendi.

AA

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 14:56