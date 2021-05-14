Çinli dev uzun zaman sonra zarar etti

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, 2021 yılının ocak-mart döneminde 5,47 milyar yuan (820 milyon dolar) zarar açıkladı. Böylece şirket, 2012 yılından sonra ilk kez zarar açıklamış oldu.

2014 yılında halka arz edilen şirket, bu döneme kadar hiç zarar açıklamamıştı.

Şirketin zarar etmesinde, nisan ayında Çin'de rekabet kurumunun kestiği 18,2 milyar yuanlık (2,8 milyar dolar) ceza etkili oldu.

Refinitiv anketinde beklentiler Alibaba'nın bu dönemde 6,95 milyar yuan net kâr açıklaması yönündeydi.

Şirketin bu dönemde cirosu ise beklentileri ılımlı düzeyde aşarak 187,39 milyar yuana (28,6 milyar dolar) yükseldi. Ciroda geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 64 oldu.

Şirket, Mart 2021 ile Mart 2022 döneminde yüzde 30 artışla 930 milyar yuan (144 milyar dolar) ciro beklentisi açıkladı. Şirket Mart 2020 ile Mart 2021 arasındaki dönemde cirosunu yüzde 41 oranında artırmıştı.

Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın 24 Ekim 2020 tarihinde finansal kurumları eleştirdiği konuşması sonrasında yönetimle ilişkileri gerilmişti.

Çin yönetimi 4 Kasım’da Ant Group’un 37 milyar dolar değerindeki halka arzını askıya alarak milyarder Jack Ma tarafından kurulan finansal teknoloji şirketinin sadece birkaç gün kala borsaya girişini engellemişti.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) 24 Aralık’ta Alibaba Group aleyhinde rekabet soruşturması başlatıldığını ve önümüzdeki günlerde Alibaba’nın iştiraki Ant Group’un toplantıya çağrılacağını açıklamıştı.

Ekim ayında Çin’deki regülasyonu ve devlet bankalarını eleştiren Jack Ma, o zamandan beri ortaya çıkmamış ve çok nadiren açıklamalarda bulunmaya başlamıştı. Çin yönetimini eleştirdikten sonra Pekin tarafından üzeri çizilen Jack Ma’nın işletme akademisine yeni öğrenci alımı durduruldu.

Bu süreçte Alibaba'nın piyasa değeri 260 milyar dolar azaldı.

Şirket yetkilileri, bu türbülanslı sürecin geride kaldığı görüşünde.

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