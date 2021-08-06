CNN, aşı yaptırmayan 3 çalışanını kovdu

Amerikan televizyon kanalı CNN, uyarılara rağmen Covid-19 aşısını yaptırmadan işe gelen üç çalışanının, şirketin sağlık politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldığını duyurdu.

CNN Başkanı Jeff Zucker, personele e-postayla gönderilen ve birkaç ABD medya kuruluşuna sızdırılan şirket içi bir notta, geçen hafta CNN ofisine aşısız gelen üç kişinin işine son verildiğini belirtti.

Söz konusu notta, CNN'nin bu konuda "sıfır tolerans politikası" uyguladığı ifade edildi. Ancak işten çıkarılan çalışanların adı veya pozisyonları belirtilmedi.

ABD’de artışa geçen Covid-19 salgını vakaları nedeniyle özel işletmeler çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmeye başladı.

CNN, Morgan Stanley, Delta Havayolları gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren ülkedeki diğer büyük şirketlerin birçoğu da çalışanlarına Covid-19 aşısı yaptırmaları şartı getiriyor.

Washington Post da çalışanlarına aşı yaptırma zorunluluğu getirdi

Washington Post Gazetesi, “iş kriteri” tanımlamasıyla binden fazla çalışanına Covid-19 aşısı yaptırmaları zorunluluğu getirdi. Yayıncı Frederick Ryan Jr., personele gönderdiği e-postada tüm çalışanlardan aşılandıklarına dair kanıt istediklerini ve eylülde ofise dönmelerini beklediklerini kaydetti.

New York ve California gibi eyaletler de bu hafta içi çalışanlarına eylül ortasına kadar Covid-19 aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın da ülke genelinde federal hükümete bağlı çalışanlara yönelik benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığı ve söz konusu planı bugün açıklayabileceği kaydediliyor.

Kaynak: Euronews