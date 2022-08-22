Çok sayıda ülke Gaziantep ve Mardin'deki kazalar için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi

Çoğu ülke, Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarında hayatlarını kaybeden ve yaralanan Türk vatandaşları için bakanlık açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla Türkiye'ye taziye mesajlarını iletti.

Bu kapsamda İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan paylaştığı mesajında, kazaları üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesini kullandı.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliğince yayımlanan mesajda, "Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen feci trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen iki elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." paylaşımında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, Gaziantep'teki trafik kazası nedeniyle Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kenani, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletirken, yaralılara acil şifa diledi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kazalarda hayatını kaybedenler için dost Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunulduğu, yaralılar için de acil şifa temennileri iletildiği belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanarak, Türk hükümeti ve halkına, söz konusu kazalarda yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara şifa dilekleri iletildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar sebebiyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu aktarıldı. Açıklamada, kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'de meydana gelen korkunç kaza sonucu can kayıplarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunarız. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gürcistan, bu zor anda yanınızda." ifadelerine yer verildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de Twitter'dan, Gaziantep kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurbanlar için en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu zor zamanlarda Gürcistan, Türk kardeşlerin yanında yer almaktadır."

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey da "Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen elim kazaları büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de söz konusu kazaları üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kurbanların ailelerine ve Türk vatandaşlarına en derin taziyelerimi bildiriyorum. Yaralananların bir önce iyileşmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ise Twitter'dan kazazedelerin ailelerine ve Türk halkına taziyelerini bildirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ruben Rubinyan da Twitter'dan paylaştığı mesajında, kazalarda hayatını kaybedenlere ve ailelere taziyelerini bildirerek, yaralıların bir an öce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da Twitter'dan, "Gaziantep'ten sonra Mardin'den gelen kaza haberini derin üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk milletinin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği de Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Aralarında çocukların da bulunduğu pek çok can kaybına neden olan elim trafik kazalarına dair haberleri büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız sizlerle." açıklamasına yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan taziye mesajları gönderen ilgili mevkidaşlarına ve siyasilere teşekkürlerini iletti.