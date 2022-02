Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'nın saldırılarına ilişkin yaptığı son açıklamada, "Yeni demir perdenin sesini dinliyoruz. Düşman Çerhiniv bölgesinde yavaş yavaş ilerliyor. Çok fazla kaybımız var. Çok sayıda zırhlı aracımız ve savaş uçağımız imha edildi." dedi.

Zelenskiy "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy gündüz yaptığı konuşmada, "Ukrayna kuzeyden güneye kadar hava saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Ordumuz ağır bir saldırı ile karşı karşıya" diyen Zelenskiy halkına direniş çağrısında bulundu ve herkesi orduya çağırdı.

Zelesnkiy konuşmasında "Askerlik deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir. Eski ordu üyeleri ve görevlileri de orduya çağırıyorum. Hepimiz geleceğimizi belirleyeceğiz. Lütfen gelip ordumuza katılın.Gerekirse kan dökülecek.Birbirimiz için çalışalım. Şu an hepimiz harika bir ülkenin vatandaşıyız. Ülkenizi savunun. Aynı zamanda bu zorlu koşullar altında her şirketin her işletmecinin de geleceğimizi belirmeli durumu söz konusu olacak. Lütfen toplumumuz için çalışın. Ukrayna bankaları ve diğer bankalar gerekli rezervlere sahip." ifadelerini kullandı.