CSIS, İran'ın Kanada vatandaşlarına yönelik ölüm tehditlerini soruşturuyor

CSIS Sözcüsü Eric Balsam AFP’ye yaptığı açıklamada, “Kurumumuz, İran’dan geldiği belirlenen güvenilir istihbarat kaynaklı bazı ölüm tehditlerini aktif olarak araştırıyor. Bu düşmanca faaliyetler ve dış müdahale, Kanada ve Kanadalıların güvenliğinin yanı sıra demokratik değerleri ve egemenliğimizi de baltalıyor” ifadelerini kullandı.



Balsam, soruşturmayla ilgili detay vermedi ancak uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını söyledi.



Bir hafta önce İngiliz hükümeti, İran'ı İngiltere'de yaşayan gazetecilere yönelik ölüm tehditlerinin arkasında olmakla suçladı.



İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de geçen hafta Twitter’dan yaptığı açıklamada, İngiltere'de çalışan gazetecilerin İran'dan ölüm tehditleri aldıktan sonra İran maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını ifade etti.



Günler önce İngiltere merkezli İran International TV'de çalışan iki İranlı gazetecinin de Devrim Muhafızları tarafından ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

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