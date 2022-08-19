"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletimizin egemenliğine verdiği sürekli destek için minnettarım"

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, bugün ülkesinin Lviv kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlenen üçlü görüşmeyi değerlendirdi.

Lviv görüşmelerinde Ukrayna ve dünya için son derece büyük önem taşıyan, şimdilik Rus güçlerin kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenlik ile ilgili gelişmeleri ve Rusya'nın esir aldığı Ukrayna askerlerin durumunu Guterres ile ele aldığını aktara Zelenskiy, BM'in bu konularla ilgileneceğini aktardı.

Zelenskiy, bugün düzenlenen toplantılarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının faydalarını görüştüklerini belirterek, "Sonuç ortada ve sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda dünya için de. Çünkü küresel gıda krizinin şiddetinin azaldığı hissediliyor." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliği imkanlarını ele aldıklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pek çok konuda çok kapsamlı görüşmeler yaptık. Devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli destek için kendisine minnettarım. Savunma, ekonomi ve enerji iş birliğini ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, savaştan hasar gören Harkiv kenti ve bölgesinde imar çalışmaları konusunda Türkiye'nin Ukrayna tarafına destek vermesi konusunda bugün bir anlaşmanın imzalandığını aktararak, Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşta ele geçirdiği topraklarda yasa dışı olarak sözde referandumları düzenlenmeye hazırlık yaptığını kaydeden Zelenskiy, Erdoğan ve Guterres'i bu yasa dışı eylemlere tepki göstermeye çağırdığını aktardı.

Rusya Donbas'ta büyük güç harcıyor

Rusya'nın ülkesinde 24 Şubat'ta başlattığı savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, Donbas cephesinde ilerlemesi için Rusya'nın büyük güç harcamaya devam ettiğini, Rus ordusunun Donbas'ta en az bir kilometreyi daha ele geçirmek için muazzam kaynaklar harcadığını vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı gerek cephede gerek diploması alanında mücadele vermeye devam edeceklerini, kendilerine inandıklarını kaydetti.