Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz konusunda hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakereyle çözülebileceğini ifade etti.

Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA