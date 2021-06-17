Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil İslam dünyası liderlerine Mısır'daki idamları durdurun çağrısı

İslam dünyasından yaklaşık 500 alim ve onlarca Sivil Toplum Kuruluşu (STK), başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere tüm İslam ülkeleri liderlerine, Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) önde gelen yöneticilerinin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 Mısırlının idam cezalarının infazının durdurulması için girişimde bulunmaları çağrısında bulundu.

12 Mısırlının idam cezalarının infazının durdurulması girişimi için Türkiye'den ve İslam coğrafyasından birçok alim ve STK yöneticilerinin katıldığı Zoom programı aracılığıyla çevrimiçi bir toplantı düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin yanı sıra İslam dünyasından birçok alim ve STK yöneticisi konuşma yaptı.

Toplantı, Sudanlı Müslüman Alimler Rabıtası Genel Sekreteri Muhammed Abdulkerim'in basın bildirisini okumasıyla son buldu.

Bildiride, İslam dünyası alimlerine saygı duyulması ve onlara karşı verilen haksız idam hükümlerine son verilmesi yönünde açık bir çağrı yapıldı.

Başta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ve Mısır Müftüsü Şevki Allam olmak üzere İslam dünyası liderlerine İhvan'ın önde gelen yöneticilerinin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 Mısırlının idam kararının infazının durdurulması için girişimde bulunmaları çağrısı yapılan bildiride, Mısır'ın söz konusu kişiler hakkındaki kararları kınandı.

Bildiride, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, 12 Mısırlının idam infazı hakkında doğrudan sorumluluk üstlenmesi ve infazları durdurması talep edilerek, adil ve haksız olan bu duruma karşı sessiz kalmanın ise acı bir ihanet olacağı, hem dünyada hem de ahirette de korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Bildiriye, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Ehli Sünnet Alimler Derneği, Filistin Alimler Birliği, Yemen Alimler Derneği, Malezyalı Alimler Derneği, Libya Fetva Kurumu, Endonezya İslam Birliği Derneği olmak üzere İslam dünyasından 500 alim ve onlarca STK imza attı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire'deki Rabiat'ul Adeviyye ve Nahda meydanlarında geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, meydanlar 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle boşaltılırken yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Darbe karşıtı eylemler sırasında binlerce kişi de tutuklanmış, haklarında açılan davalarda idam ve müebbet hapse varan hükümler verilmişti.

Kahire Ceza Mahkemesinin Eylül 2018'de aralarında HAP Genel Sekreteri Biltaci ile İhvan liderlerinden Hicazi'nin de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası dün Yargıtay tarafından onanmıştı.