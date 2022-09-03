Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı İzmir hatırlatması dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Çarşamba'da TEKNOFEST'de tarihi açıklamalarda bulundu.

'EY YUNAN TARİHE BAK'

Erdoğan Ege'deki tacizler üzerinden Yunanistan'a tepki göstererek, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" dedi.

YUNAN BASINI NASIL GÖRDÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu.

Yunanistan'ın en yaygın gazetesi Kathimerini Erdoğan'ın Yunanistan açıklamalarını, ''Türk cumhurbaşkanı, Türk-Yunan Savaşı'nın 100. yıldönümünde Yunanlıları ''İzmir'i hatırlamaya" çağırıyor ve Samsun'daki konuşmasında "bedeli ağır olacak" konusunda uyarıyor.'' dedi.

Yunan Ta Nea gazetesi Erdoğan'ın sözlerini son dakika olarak paylaştı ve '' Erdoğan'ın yeni kuruntusu: Yunanlılar İzmir'i unutmayın'' şeklinde korkusunu dizginlemeye yönelik bir haber yaptı.

I News gazetesi ise Erdoğan'ın açıklamalarını, ''Erdoğan'a yeni tehditler: "Yunanistan'a tek cümlemiz var İzmir'i unutmayın" şeklinde son dakika olarak paylaştı.

I News gazetesi ise Erdoğan'ın açıklamalarını, ''Erdoğan'a yeni tehditler: "Yunanistan'a tek cümlemiz var İzmir'i unutmayın" şeklinde son dakika olarak paylaştı.

AFP: ERDOĞAN, YUNANİSTAN'I 'AĞIR BEDEL ÖDEYECEĞİ KONUSUNDA UYARDI

Fransız haber ajansı AFP son dakika olarak paylaştığı açıklamaları, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı Ege üzerinde Türk uçaklarını "taciz etmeye" devam etmesi halinde "ağır bir bedel" ödeyeceği konusunda uyardı.'' şeklinde paylaştı.

AL ARABIYA DA SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansına ait Al Arabiya English ise Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Türk uçaklarını Ege üzerinde “taciz etmeye” devam etmesi halinde “ağır bir bedel” ödeyeceği konusunda uyardı.'' şeklinde son dakika olarak verdi.

RUSSIAN TODAY: YUNANİSTAN AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

Rusya haber ajansı Russian Today da AFP'nin açıklamalarını aktararak, ''Türkiye'den Erdoğan, Ankara'nın Uçaklarını Ege'de 'Taciz Etmeye' Devam Ederse Yunanistan'ı 'Ağır Bedel Ödeyecek' uyarısında bulundu'' dedi.

Londra merkezli Reuters, Erdğan'ın açıklamalarını ''Erdoğan Yunanistan'ı askerden arındırılmış adaları 'işgal etmekle' suçluyor.'' şeklinde gördü.

Kaynak: TR Haber