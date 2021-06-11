Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesi Macron ile bir araya gelecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceklerini söyledi.
Dünya 11.06.2021, 07:46 11.06.2021, 05:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi bir araya gelecek.
"İlişkilere netlik kazandırmak için görüşeceğiz"
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Fransa Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"NATO içerisinde müttefikler arası ilişki önemli. Bu konuya netlik kazandırmak için Erdoğan'la zirveden önce bir araya geleceğiz."
Biden ile de görüşecek
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşecek.
18
açık
Günün Anketi Tümü