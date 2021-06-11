Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesi Macron ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi bir araya gelecek.

"İlişkilere netlik kazandırmak için görüşeceğiz"

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Fransa Cumhurbaşkanı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"NATO içerisinde müttefikler arası ilişki önemli. Bu konuya netlik kazandırmak için Erdoğan'la zirveden önce bir araya geleceğiz."

Biden ile de görüşecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşecek.