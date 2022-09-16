Cumhurbaşkanı Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'nde liderlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

İki lider, bölgesel konuları ele aldı ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’yla görüşmeye başladı.