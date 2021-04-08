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D-8 10 Yıllık Yol Haritası kabul edildi

D-8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.

Dünya 08.04.2021, 15:25
D-8 10 Yıllık Yol Haritası kabul edildi

Türkiye'nin içinde olduğu Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatını daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen D-8 10 Yıllık Yol Haritası kabul edildi.

D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.

D-8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.

D8 Dakka Bildirisi'nde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 hedeflerinin desteklenmesindeki liderliği ve özverili çabaları için derin teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

AA

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#D8 #yol haritası
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