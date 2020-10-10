Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşması!

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 00.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını ülkesine davet etmişti.

Bu çağrı hemen yanıt buldu. İki bakan Moskova'da aynı masada buluştu. Görüşmede Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da hazır bulundu. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 12'den sonra geçerli olmak üzere ateşkes konusunda uzlaştı.

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 03:16