Danimarka Rus istihbaratçıları sınır dışı edecek

Danimarka, 15 Rus istihbarat görevlisini sınır dışı etme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rus istihbaratçılarını sınır dışı etme kararını duyurdu.

Kofod, "Danimarka, Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliğinde görevli 15 Rus istihbaratçısını sınır dışı edecek." ifadesini kullandı.

Rusya ile diplomatik bağları korumanın kendilerinin çıkarına olduğunu vurgulayan Kofod, ancak Danimarka topraklarında "casusluk faaliyetlerinin" kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin'e de söz konusu kararı ileterek istihbaratçıların iki hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Öte yandan, Bakanlık, "Rusya'nın Buça'da Ukraynalı sivillere karşı uyguladığı vahşeti" şiddetle kınayarak "sivillere yönelik kasıtlı saldırıların bir savaş suçu olduğunu" ifade etti.

Fransa, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi de ülkelerindeki Rus elçilik görevlilerini benzeri gerekçelerle sınır dışı etme kararı almıştı.