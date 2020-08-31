DEİK organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak bölgesine hareket etti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin organizasyonuyla, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak bölgesine gitmek üzere İstanbul'dan hareket etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek için hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri Ankara, İstanbul ve Bursa'dan bazı ilçe belediyeleri, çeşitli iş insanları ile eski bakanlardan Nihat Zeybekçi'nin katkılarıyla hazırlandı.

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız tarafından uğurlanan yardım tırı, Esenyurt'taki Sağlık Lojistik firmasının genel merkezinden yola çıktı.

"Yardımlar kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak"

Burada konuşan Bayram Akgül, iki ülke ilişkilerinin son dönemde önemli seviyelere geldiğini belirterek, "İki ülke liderlerinin yakınlaşmasıyla birlikte hem ticari hem siyasi ilişkiler yukarı doğru ivmelenmeye başladı. 2 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefi orta vadede 5 milyar, uzun vadede 10 milyar dolara çıkan bir projeksiyona evrildi. Biz de Konsey olarak bunun gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Akgül, pandemi döneminde de Sırbistan'ın Müslüman yoğunluğu olan Sancak bölgesinin ikili ilişkilerin oluşmasına önemli katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Sancak, Boşnak nüfusun yoğun olduğu yerlerden. Biz hem o bölgeye katkı sağlamak için hem de ülke ilişkilerimiz için yardımda bulunuyoruz. Bu yaptığımız 3'üncü yardım. Bununla hem Sancak bölgesine hem Sırbistan'a yardım ulaştırıyoruz. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi Sırbistan'da okullar açılıyor. Müslüman bölgede yaşayanlara okullarda maske ve dezenfektan tedariki sağlayacağız. Burada birisi anne tarafından Boşnak olan Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız, diğeri de Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in, Ankara ve Bursa'daki ilçe belediyeleri ve çeşitli kuruluşlarla önemli desteği bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile eski Bakan Nihat Zeybekçi'nin önemli katkıları oldu. Biz de bunları koordine ettik."

Yardımların kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Akgül, "En kısa zamanda maske ve dezenfektanları yetiştirmek bizim için önemli. Makine Kimya Endüstrisi'nin ürettiği bir solunum cihazı da yardım tırımızın içinde yer alıyor. Yerli üretim böyle önemli bir malın Novi Pazar Hastanesi'nde tanıtılıyor olması çok önemli. Tırımızda ayrıca ultrason, tansiyon ölçüm cihazı, oksimetreler, havlular bulunuyor. Türkiye'den oradaki hastanelerde ihtiyaç duyulacak bütün malzemeleri gönderiyoruz." diye konuştu.

"Gönül borcumuzu ödemiş oluyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da söz konusu yardıma ilişkin, "Benim büyük dedem Novi Pazar doğumlu dolayısıyla tabiri caizse gönül borcumuzu ifa ediyoruz. Ankara belediyelerinden Keçiören, Mamak, Sincan ve Pursaklar Belediyelerimizin burada vermiş olduğu destekler bulunuyor, Altındağ Belediyesi de daha önce katkıda bulunmuştu." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Türkiye'nin yardımlar noktasında dünyada inisiyatif alan bir ülke konumunda olduğunu kaydederek, "Pandemi sürecinde 'dost kara günde belli olur' diyerek dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırdık. Birbirimize de tüm dünya ülkelerine de destek olduk. Bu silsileye Sırbistan'ı da ekliyoruz. Ben de kendi adıma gönül borcumu ödemiş oluyorum. Bu noktada Bursa belediyelerinin de çok desteği oldu. Biz kardeşlik hukukumuzu bir kez daha pekiştirmiş oluyoruz, bu faaliyetlerle kara günde de iyi günde de birlikte olduğumuzu bir kez daha göstermiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA