Suriye Anayasa Komitesi delegeleri otel odalarında izole edildi

Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları, Şam'dan gelen 4 delegede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle askıya alınırken, Komitenin muhalif üyelerinden Dima Musa, İsviçre sağlık makamlarının talebiyle konakladıkları otelde izolasyon altında bulunduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde pazartesi başlayan Komite toplantılarında, 45 kişilik yazım kurulundaki 4 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle BM, toplantıların durdurulduğunu açıklamıştı.

Tüm üyelere İsviçre'de ikinci kez test yapılırken sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

"Gerekli önlemleri aldıklarına inanıyoruz"

Komitedeki Suriyeli hukukçu Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine 4 delegede Kovid-19 tespit edildiğinin aktarıldığını söyledi.

Musa, Şam'dan gelen heyette yer aldığı öğrenilen 4 kişinin kimliklerinin açıklanmasına izin verilmediğini belirtti.

Bu kişilerin karantinaya alındığını aktaran Musa, "Anayasa Komitesi üyelerinin geri kalanlarından da kimsenin enfekte olmaması için odalarında kendilerini izole etmeleri istendi. Hepimiz İsviçre sağlık otoritelerinin kurallarına uyuyoruz. Güvenliğimizi ve sağlığımızı korumak için gerekli önlemleri aldıklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Komite toplantılarının yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin ise Musa, süreçte şu an İsviçre makamlarının yetkili olduğunu, onların vereceği raporlara göre BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in karar vereceğini dile getirdi.

Muhalifler, Komite toplantısının devam etmesini istiyor

Birkaç ay önce Anayasa Komitesi toplantılarının gündeminde tarafların anlaşma sağlaması üzerine toplantıların video konferans yoluyla yapılması için talepte bulunduklarını ifade eden Musa, Beşşar Esed rejimini temsil heyetin bunu kabul etmediğini kaydetti.

Musa, "Siyasi sürecin bu bölümünde gerçek bir ilerleme kaydedebilmemiz için tüm toplantı yöntemlerine açığız ve toplantıların kesintiye uğramadan devam etmesinden yanayız." dedi.

Pedersen istişarelere devam ediyor

Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton ise AA'ya yaptığı açıklamada, "Dün de belirttiğim gibi 3. tur (toplantıları) halen askıda. Özel Temsilci, bundan sonraki adımlar ve sürecin buradan nasıl ilerleyebileceği konusunda istişareler yapıyor." ifadesini kullandı.

Komitenin muhalif, rejim ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 15'er kişilik yazım ekibi Cenevre'de 3 ayrı otelde konaklıyor.

BM, heyetlerin İsviçre'ye gelmeden önce ve gelişlerinde Kovid-19 testi yaptırmasını zorunlu kılmıştı.

Şam'dan gelen heyetteki 4 delegede Kovid-19 tespit edilmesi, burada yapılan testlerin güvenilirliğine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Kaynak: AA