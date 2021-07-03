Delta varyantı kaç ülkede görüldü?

DSÖ, Hindistan'ı kasıp kavuran ve sonra tüm dünyaya yayılan Delta varyantının kaç ülkede görüldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre, 98 ülke Delta'nın etkisinde.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk olarak Hindistan'da görülen ve ölüm sayılarının katlanarak artmasına neden olan Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü açıklayarak, uyarıda bulundu.

"MUTASYONA UĞRAMAYA DEVAM EDİYOR"

Anadolu Ajansı'nın (AA) Çin Küresel Televizyon Ağı'ndan (CGTN) aktardığı habere göre, aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının 'tehlikeli' olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.