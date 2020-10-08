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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ile "Doğu Akdeniz", "Libya" ve "Ermenistan'ın saldırganlığı" konularını ele aldı. 

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'ın ve GKRY'nin maksimalist yaklaşımlarla AB'yle ilişkilerimizi rehin almalarına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile de görüştü.

Kaynak: AA

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