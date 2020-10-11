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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’ın ateşkes ihlallerini ele aldı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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