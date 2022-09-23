Dmitriy Peskov, seferberlik çağrısına uymayacağını söyleyen oğlunu savundu

Rusya'da alınan kısmi seferberlik kararının ardından asker toplama süreci devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov’un 32 yaşındaki oğlu Nikolay’a yapılan telefon şakası tartışmaya neden oldu. Nikolay, askeri görevli gibi telefonla arayan blogculara toplanma merkezine gitmeyeceğini söylerken baba Peskov oğlunu savundu.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde toprak kaybetmeye başlamasının ardından Moskova, kısmi seferberlik kararı aldı. Karar kapsamında 300 bin kişinin göreve çağrılacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük muhaliflerinden Aleksey Navalni’ye bağlı bir kanal olan Popular Politics ise Kremlin Sözcüsü Peskov’un 32 yaşındaki oğlu Nikolay'ı asker toplama görevlisi gibi arayarak seferberliğe katılmaya çağırdı.

Canlı yayınlanan telefon konuşmasında kanalın sunucusu Dmitry Nizovstev, Nikolay'a, bir celp kağıdı gönderildiğini, kağıtta bulunan numarayı aramasını ve yarın saat 10:00'da da toplanma merkezine gelmesi gerektiğini söyledi.

Sesinden endişelendiği anlaşılan 32 yaşındaki Nikolai Peskov, seferberlik celbine uymayacağını ima ederek, "Tabii ki yarın sabah 10:00'da gelmeyeceğim" diyerek sunucuya cevap verdi.

"Benim Peskov olduğumu biliyorsan, orada olmamın pek doğru olmadığını anlamalısın" diye ekleyen Kremlin sözcüsünün oğlu, "Konuyu başka bir seviyede halledeceğim" dedi.

Oğul Peskov konuşmasının devamında anavatanı savunmakla ilgili bir sorunu olmadığını kaydettikten sonra "Ancak önce benim için neyin mümkün olduğunu anlamalıyım" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında görüşü sorulan Kremlin Sözcüsü Peskov ise konuşmaya dair tam metnin yayınlanmadığının farkında olunmasını istedi.

Rusya'nın aldığı seferberlik kararı sonrası ülkeden ayrılan uçak seferlerine olan talep artarken, komşu ülkelere karayoluyla gitmek isteyenler de uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Kaynak: Euronews