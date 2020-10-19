İran'da doğal gaz patladı! 5 yaralı

İran devlet televizyonunun haberine göre, bu sabah Ahvaz kentindeki bir binada doğal gaz patlaması oldu.

Patlamada dördüncü kat yıkılırken, çevredeki binalar da hasar gördü. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA