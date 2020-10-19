İran'da doğal gaz patladı! 5 yaralı

İran devlet televizyonunun haberine göre, bu sabah Ahvaz kentindeki bir binada doğal gaz patlaması oldu.
Patlamada dördüncü kat yıkılırken, çevredeki binalar da hasar gördü. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi yaralanırken, çevredeki binalar hasar gördü.
İran devlet televizyonunun haberine göre, bu sabah Ahvaz kentindeki bir binada doğal gaz patlaması oldu.
Patlamada dördüncü kat yıkılırken, çevredeki binalar da hasar gördü. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA