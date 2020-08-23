Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi engelleme planı: Schuman

Türkiye son dönemde attığı "milli enerji" adımlarının meyvelerini geçtiğimiz gün Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle toplamaya başladı. Fatih sismik araştırma ve sondaj gemisinin bulduğu 320 metreküp rezervlik doğalgaz yatağı yeni müjdelere haberci olurken, gözler Doğu Akdeniz'e çevrildi.

Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği Doğu Akdeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde çalışmalar devam ederken, her geçen gün yaklaşılan enerji kaynaklarını engellemeye yönelik Yunan tarafının adımları devam ediyor. Türkiye'yi en son AB'ye şikayet eden Atina yönetimini kurtarmak için Avrupa harekete geçti.

Türkiye'yi engelleme planının yeni ismi Schuman Planı oldu.

SONDAJ FAALİYETLERİNE DURDURMA

Avrupa Birliği Yunanistan'ın taleplerine resmi olarak bir destek sağlamasa da kulislerde, bölgedeki Türk sondaj faaliyetlerini durdumak için çıkar yol aranıyor. Avrupa İstikrar İnisiyatifi'nin (ESI) Başkanı Gerald Knaus’un ortaya attığı yeni bir Schuman Planı önerisi, son günlerde diplomasi kulislerinde en çok konuşulan öneriler arasında bulunuyor.

Buna göre 1950'li yıllarda enerji kaynakları ihtilafı üzerine uygulanan Schuman Planı, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi durdurmak için de planlanıyor. Schuman'ın gereği sondaj, faaliyetlerine durdurma uygulaması hedefleniyor.

"SONDAJ OLMAZSA GERİLİM OLMAZ"

Knaus, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "AB'nin giderek daha az fosil yakıt kullanma hedefleri varken, küresel ısınma nedeniyle iklim koruma hedeflerine uyulması gerekirken, boru hattı ve doğalgaz gerilimi yaşanması son derece garip. Gaz arama, sondaj faaliyetleri olmazsa gerilim de olmaz. İşte bu konuları, enerji ve diğer uzmanlarla, yetkililerle konuşuyor, analizler yürütüyor, nasıl bir yol haritası olabileceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ENGELLEME GİRİŞİMİ

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin durdurulmaya çalışıldığı plan çerçevesinde Oruç Reis ve diğer gemilerin çalışmalarının durdurulması bir kaç yıl süreyle hedeflenirken, plan kapsamında Fransa, Mısır, İsrail ve Rum yönetiminin de bu uygulamaya tabi tutulduğu belirtildi.

İspanya, Fransa ve İtalya gibi Batı Akdeniz ülkelerinin zaten fosil yakıt sondaj çalışmalarına moratoryum getirdiklerine işaret eden Knaus , "Gaz şu anda çok ucuz, ayrıca uyulması gereken iklim koruma hedefleri nedeniyle ülkelerin önceliği alternatif enerji kaynakları. Çünkü bunlar, daha cazip olmaya başladı" görüşünü dile getirdi. Knaus'un bu açıklaması Türkiye'yi oyaqlamaya çalışma olarak olarak görülürken, Akdeniz'e kıyısı olmayan devletler dahi burada araştırma faaliyetleri yapabilmek adına kıyıdaş ülkelerle konsorsiyum faaliyetleri gerçekleştiriyor.

SCHUMAN PLANI NEDİR?

Schuman Planı ya da bir diğer ismiyle Schuman Bildirgesi, AB’nin kurulmasını sağlayan liderlerden, 1948-1952 yıllarında Fransa dışişleri bakanı olarak görev yapmış olan Robert Schuman’ın ismini taşıyor.

Schuman, AB’nin doğum günü olarak da kutlanan, 9 Mayıs 1950’de, Almanya ve Fransa arasında tarihsel gerilim ve anlaşmazlıkların geride bırakılarak, yakın bir iş birliği öngören kömür ve çelik birliğinin kurulmasını sağlayan bildirgeyi kamuoyuna açıklamış, bu bildirgeyle bugünkü AB’nin temelleri atılmıştı.

ESI Başkanı Knaus, Schuman Planı’na benzer bir inisiyatif ile Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerin rekabet yerine işbirliğine yönelebileceğini, enerji konusunda alternatif enerji kaynakları için destek sağlanmasıyla da, doğalgaz arama konusundaki gerilimin geride bırakılabileceği görüşünde.

Kaynak: HABER 7