Doğu Türkistan: Müslüman dünyanın aşil topuğu

Dünyanın Müslüman ülkeleri Doğu Türkistan’da yaşanan zulme ses çıkarmıyor. En son Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlara uyguladığı şiddeti kınayan Endonezya Ulema Meclisi’ne, ülkenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, başka ülkelerin iç işlerine karışmamaları gerektiği gerekçesiyle karşı çıktı.

Yusuf Kalla’nın Pekin yönetimi karşısında sessiz kalmasının nedeni ise, Çin’in ülkede altyapı çalışmaları yapması şeklinde değerlendiriliyor.

MÜSLÜMAN LİDERLER DOĞU TÜRKİSTAN KONUSUNDA İKİLEMDE

Selman Rüşdi’nin “Şeytan ayetleri” kitabı veya Danimarka’da Hz. Muhammed (sav) konulu karikatür yarışmaları gibi daha az ekonomik ve siyasi risk barındıran konularda tepki ortaya koyabilen Müslüman ülkeler, Doğu Türkistan konusunda çoğunlukla sessiz kalıyor.

Benzer bir şekilde Pakistan Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Müşahid Hüseyin de kendisine Doğu Türkistan’daki toplama kampları sorulması üzerine, başka bir ülkenin iç işlerine karışamayacağını söylemişti.

Doğu Türkistan konusunda halk bazında en sert tepkiyi gösteren Türkiye, yönetimin Çin ile ilişkilerini sıkılaştırmasıyla, devlet bazında diğerlerine benzer bir tavra başvuruyor.

Doğu Türkistan’a yakın bir coğrafyada bulunan Kazakistan ise, Çin’de yaşayan Kazakların durumuyla ilgili açıklama yaparken iki ülke arasındaki diplomatik dengeleri sarsacak ifadeleri kullanmıyor.

Bangladeş, Hindistan ve Malezya'da liderlerin bazı eleştiriler ifadelerle geçiştirdiği tavır toplumda ara ara yapılan gösteriler şeklinde yansıdı.

Dünya’nın Doğu Türkistan konusunda Çin’e gereken tepkiyi yükseltmemesi nedeniyle ülkedeki baskı Uygurlarla birlikte Hui Müslümanlarına doğru kayıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 11:31