Doğu Türkistanlı büyük alim Üstad Yasin Damollacim Rahmet-i Rahman'a kavuştu

Hayatının 50 yılını ilim ve irfan ehli yetiştirmeye adayan Doğu Türkistan’ın büyük alimlerinden Üstad Yasin Damollacim, hicret hayatı yaşadığı Kayseri'de Hakk'a yürüdü.

Üstad Yasin Damollacim, Doğu Türkistan’ın Korla beldesinde 1932 yılında dünyaya geldi. Kaşgar Hanlık medresesinde ve Korla'da zamanın en büyük alimlerinin önünde ilim tahsil eden Üstad Yasin Damollacim, daha sonra hayatının 50 senesinde Doğu Türkistan genelinde sayısız talebeye ilim ve irfan şerbeti içirmiştir.

Yetiştirdiği talebeler Doğu Türkistan genelinde büyük fedakarlıklarla hizmet etmiştir. Doğu Türkistan'da soykırım başlayınca hicret ederek Türkiye'ye gelen ve Kayseri’ye yerleşen Üstad Yasin Damollacim, 89 yaşında bu dünyaya gözlerini kapattı.