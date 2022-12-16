Doğu Türkistanlı İslami direniş gruplarından, Çin’e karşı Suudi Arabistan’a çağrı

İslami direniş örgütleri yaptıkları açıklamada, Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan’da binlerce cami ve mezarlığı yıktığını, çocuklara Müslüman ismi verilmesini yasakladığını, mübarek Ramazan ayında oruç tutmayı cezalandırdığını ve Müslümanları domuz eti yemeye ve içki içmeye zorladığını Suudi Arabistan kralına hatırlattı.

Münih merkezli Dünya Uygur Kongresi (WUC) başkanı Dolkun İsa; ”Çin’in İslam’a savaş ilan ettiğini dile getirdi. Aynı zamanda İslam dünyasının liderleri Çin diktatörüyle aynı masada oturup sadece iş ve işbirliğinden bahsediyor. Çin’in İslam’a yönelik saldırılarına ise göz yumuyor.”

Çin, Suudi Arabistan’ın ana ticaret ortağı ve krallık, Çin için önemli bir ham petrol kaynağı olarak hizmet ediyor.

Kaynak: Mira Haber