Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçak düştü: 9 ölü
Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçağın düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Dünya 16.12.2021, 06:19
Yetkililer, başkent Santa Domingo'daki Las Americas Havalimanı'na acil iniş yapmak isteyen uçağın düştüğünü bildirdi.
Düşen uçakta bulunan 7'si yolcu, 2'si mürettebattan olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi.
Uçağın, Dominik Cumhuriyetine bağlı La Isabela Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'nin Florida eyaletine gitmek için havalandığı bilgisine ulaşıldı.
Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
5
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü