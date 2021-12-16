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Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçak düştü: 9 ölü

Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçağın düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Dünya 16.12.2021, 06:19
Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçak düştü: 9 ölü

Yetkililer, başkent Santa Domingo'daki Las Americas Havalimanı'na acil iniş yapmak isteyen uçağın düştüğünü bildirdi.

Düşen uçakta bulunan 7'si yolcu, 2'si mürettebattan olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi.

Uçağın, Dominik Cumhuriyetine bağlı La Isabela Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'nin Florida eyaletine gitmek için havalandığı bilgisine ulaşıldı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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#Dominik Cumhuriyeti
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