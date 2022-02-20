Donbas'ta tahliyeler devam ediyor
Ukrayna ile Rusya arasında gerilimin yaşandığı bölge olan Donbas'ta sivillerin Rusya'ya tahliyesi devam ediyor.
Dünya 20.02.2022, 21:53
Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor. Donetsk ve Lugansk’daki sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar almıştı.
Kaynak: AA
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