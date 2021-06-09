DSÖ açıkladı: 600 bin doz aşı gönderilecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini için oluşturulan COVAX programı kapsamında Tunus'a 600 bin doz aşı bağışladı.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hişam el-Meşişi Cenevre'de DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.

Örgütün genel merkezinde gerçekleşen görüşmede DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus, Tunus hükümetinin talebi doğrultusunda haziran ve temmuz aylarında 100 bin doz Kovid-19 aşısının bu ülkeye gönderileceğini söyledi.

Ghebreyesus ayrıca COVAX programı kapsamında 250 bin dozun eylül ayında , kalan 250 bin dozun da yıl sonuna kadar Tunus'a gönderileceğini aktardı.

Başbakan Meşişi de COVAX programına katılan ilk ülkeler arasında yer alan Tunus'ta ekonomik canlanma için aşılama sürecinin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığının paylaştığı son rakamlara göre, Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 358 bin 183 olarak kaydedilirken şu ana kadar 13 bin 126 can kaybı yaşandı.