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DSÖ'den Gana'ya acil tıbbi malzeme desteği

Dünya Sağlık Örgütü, Gana'da 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından ülkeye acil tıbbi malzeme gönderdi.

Dünya 24.01.2022, 07:24 24.01.2022, 07:57
DSÖ'den Gana'ya acil tıbbi malzeme desteği

Gana'nın Western vilayetinde, maden ocağında kullanılacak patlayıcıları taşıyan aracın motosikletle çarpışması sonucu patlama meydana gelmişti. Patlamada 17 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gana Temsilcisi Dr. Rafiq Okine, yaşanan kazanın ardından DSÖ Gana yetkililerinin harekete geçtiğini söyledi.

Okine, acil müdahale için plevral drenaj sistemleri, 452 gazlı bez ve 160 paket alçının bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Gönderilen malzemelerin ciddi yanıkları olan 59 kişinin tedavisinde kullanılabileceğini ifade eden Okine, DSÖ'nün Gana'nın yanında olduğunu söyledi.

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#Dünya Sağlık Örgütü #Gana
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