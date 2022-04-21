DSÖ Pfizer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Uzmanlar Yönerge Geliştirme Grubu'nun British Medical Journal'da yayımlanan makalesinde, uzmanların bir süredir araştırdığı, antiviral etken madde "nirmatrelvir" ve "ritonavir"in birleşiminden yapılan Pfizer'ın COVID-19 ilacının, etkililik oranına dair veriler paylaşıldı.

Uzmanlar, etkililik incelemesi için 3 bin 100 COVID-19 hastası üzerinde ilacı denedi.

Bu kapsamda DSÖ'nün, hafif COVID-19 hastalığı geçiren fakat hastaneye kaldırılma oranı yüksek olan kişiler için Pfizer'ın ağızdan alınan antiviral ilacını tavsiye ettiği açıklandı.

Diğer antiviral ilaç türlerine göre daha etkili

Hastaneye kaldırılma riski yüksek olanların aşı yaptırmayan, ileri yaştaki ve bağışıklığı baskı altındaki hastaları içerdiği belirtildi.

Söz konusu COVID-19 ilacını kullanan bu gruplar da dahil COVID-19 hastalarında hastaneye kaldırılma riskinin engellendiği, ritonavirden yapılan ilacın diğer antiviral ilaç türlerine göre daha etkili olduğu sonucuna varıldı.

Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın COVID-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.