DSÖ vakadan bağımsız okullarda test yapılmasını istiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) herhangi bir vaka tespit edilmemiş olsa bile okullarda Covid-19 testlerinin yapılması tavsiyesinde bulundu.

Okullarda taramalar daha önce yalnızca grup koronavirüs vakası tespit edildiğinde öneriliyordu, ancak DSÖ şimdi PCR veya hızlı antijen testlerinin öğrenciler ve personel arasında semptom yokken bile yapılması gerektiğine inanıyor.

"Salgının çocukların eğitimlerini ve gelişimlerini çalmasına izin veremeyiz"

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr Hans Kluge yaptığı açıklamada, "Yaz ayları, hükümetlere enfeksiyon oranlarını düşürmeye ve okulların kapanmasını önermekten kaçınmaya yardımcı olacak doğru önlemleri almaları için değerli bir fırsat penceresi sunuyor" dedi.

"Salgının çocukların eğitimlerini ve gelişimlerini çalmasına izin veremeyiz" diyen Kluge ayrıca okulların kapatılmasının "çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi, sosyal ve zihinsel sağlığı üzerinde çok zararlı bir etkisi olduğunu" da sözlerine ekledi.

Kaynak: Euronews