DSÖ'den umutlandıran Omicron açıklaması

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yeni açıklama ise tabiri caizse umutları yeşertti. DSÖ 38 ülkede yeni Koronavirüs türünün tespit edilmesine rağmen Omicron varyantından henüz kimsenin ölmediğini duyurdu.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yeni açıklama ise tabiri caizse umutları yeşertti. DSÖ 38 ülkede yeni Koronavirüs türünün tespit edilmesine rağmen Omicron varyantından henüz kimsenin ölmediğini duyurdu.

OMICRON'UN SEMPTOMLARI NELER?

Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, 'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' dedi.

Hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyleyen Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Coetzee 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' dedi.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.